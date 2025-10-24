Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Російські окупанти під час атаки по Одещині у п’ятницю, 24 жовтня, застосували керовані авіаційні бомби, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань", - написав Кіпер в телеграм-каналі.

Він закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.