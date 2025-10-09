Окупанти використали касетні боєприпаси, щоб вдарити по селищу Львівка неподалік Краматорська, - 11 армійський корпус

Російські окупанти завдали удару, ймовірно, реактивною системою залпового вогню поблизу дитячого майданчика та магазину у с.Львівка неподалік Краматорська (Донецька область), повідомляє 11 армійський корпус.

"Росія фактично щоденно обстрілює Краматорську громаду. На цього разу окупанти використовували касетні боєприпаси, щоб вдарити по селищу Львівка неподалік Краматорська. Удар, імовірно, РСЗО був завданий поблизу дитячого майданчику та сільського магазину", - йдеться у повідомленні.

В 11 армійському корпусі зазначили, що подальші деталі уточнюються.