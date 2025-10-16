Ворог вночі поблизу Краматорська атакував дроном БДФ-авто "Нової пошти"

Внаслідок російської атаки дроном вночі на 16 жовтня поблизу Краматорська, що на Донеччині, пошкоджено авто "Нової пошти", лідера експрес-відправлень в Україні, та втрачено 132 посилки й причеп.

"Сьогодні вночі поблизу Краматорська росіяни атакували дроном БДФ-авто "Нової пошти". Водій не постраждав", - йдеться у Телеграм-каналі компанії.

"Нова пошта" уточнила, що вже комунікує з клієнтами щодо виплати компенсацій.

"Додаткову інформацію про відправлення можна знайти у застосунку", - додала компанія.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.