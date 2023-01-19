У МВС Франції оцінюють кількість учасників акції протесту проти пенсійної реформи в 1,12 млн, профспілки - у 2 млн

Понад 1 млн людей вийшли на вулиці французьких міст у четвер на акції протесту проти пенсійної реформи, повідомили у МВС Франції.

За даними відомства, загалом у демонстраціях взяли участь 1,12 млн осіб. При цьому, за його оцінками, у Парижі брали участь в акціях 80 тис. осіб.

Профспілки у свою чергу оцінюють кількість протестувальників приблизно вдвічі вищою. Так, лідер французької профспілки "Загальна конфедерація праці" (CGT) Філіп Мартінез заявив, що понад 2 млн людей вийшли на вулиці у четвер у Франції.

Профспілки, які організували ці акції протесту, також оголосили, що наступні масові демонстрації заплановані на 31 січня.

У загальнонаціональному страйку, що проходить у четвер, у Франції проти пенсійної реформи вперше за багато років французькі профспілки виступили єдиним фронтом. Проти збільшення віку виходу на пенсію до 64 років виступили працівники різних галузей: транспорту, енергетики, освіти та інших.

Страйк спричинив порушення графіків руху на залізничному транспорті, збоїв на лініях метро та міського транспорту, а також роботи аеропортів.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн представила 10 січня основні напрями французької пенсійної реформи, яку уряд розраховує запровадити з 1 вересня 2023 року.

Згідно з планами уряду, віковий поріг виходу на пенсію, що встановлюється, поступово зрушуватиметься з 62 років до 64 по три місяці за рік, і цей процес триватиме до 2030 року. Застосовуватиметься новий режим із поколінь французів, що народилися у вересні 1961 року або після.

Макрон заявляв про рішучість провести пенсійну реформу до кінця свого другого мандату під час виборчої кампанії у 2022 році.