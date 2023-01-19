Херсон частково знеструмлений після обстрілів - голова ОВА

Частина Херсона залишилася без енергопостачання внаслідок обстрілів із боку російських окупантів у четвер, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Часткове відключення електроенергії в Херсоні через обстріли! У зв'язку з ударами армії РФ було відключено від електропостачання понад 15 000 абонентів. Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів", - написав Янушевич у телеграмі.