Події

15:06 19.01.2023

Херсон частково знеструмлений після обстрілів - голова ОВА

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Херсон частково знеструмлений після обстрілів - голова ОВА

Частина Херсона залишилася без енергопостачання внаслідок обстрілів із боку російських окупантів у четвер, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Часткове відключення електроенергії в Херсоні через обстріли! У зв'язку з ударами армії РФ було відключено від електропостачання понад 15 000 абонентів. Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів", - написав Янушевич у телеграмі.

 

Теги: #херсон #обстріл #знеструмлення

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