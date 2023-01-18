Подоляк: Настав час для передання Україні далекобійних ракет ATACMS

Час для передання Україні американських ракетних комплексів далекого радіусу ураження ATACMS вже настав, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Далекобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на окупованих територіях: тилові склади, техніку, командні пункти. Це дозволить нам зберегти тисячі життів своїх солдат та зірве архітектуру російського наступу. Час для ATACMS настав. Чого ми чекаємо?", - написав Подоляк у твіттері.

Американські ATACMS мають дальність ураження об'єктів на відстані до 300 км і швидкість польоту 1,5 км за секунду.

Раніше заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль заявляв, що США продовжують дискусію з керівництвом України щодо передання ракет великої дальності, а також про те, що на цьому етапі війни визнають потребу в них.