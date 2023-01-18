Волонтери Червоного Хреста працюють на місці авіакатастрофи у Броварах

На місці авіакатастрофи у Броварах Київської області надають допомогу постраждалим волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"Волонтери Червоного Хреста України працюють на місці авіакатастрофи у Броварах. Разом із працівниками ДСНС України волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України надають першу психологічну допомогу постраждалим", - повідомляється на сторінці ТЧХУ у фейсбуці у середу.

Волонтери також допомагають рятувальним службам, які працюють на місці трагедії.