Пошукові роботи на місці падіння гелікоптера у Броварах завершено, загиблих 14 - ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляють про завершення пошукових робіт на місці авіакатастрофи у м. Бровари Київської області, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України, і підтвердили раніше озвучену інформацію про 14 загиблих.

"Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Загалом загинули 14 людей, із них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей", - повідомляється у телеграм-каналі ДСНС у середу.