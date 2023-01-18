Події

16:28 18.01.2023

Пошукові роботи на місці падіння гелікоптера у Броварах завершено, загиблих 14 - ДСНС

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Пошукові роботи на місці падіння гелікоптера у Броварах завершено, загиблих 14 - ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляють про завершення пошукових робіт на місці авіакатастрофи у м. Бровари Київської області, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України, і підтвердили раніше озвучену інформацію про 14 загиблих.

"Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Загалом загинули 14 людей, із них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей", - повідомляється у телеграм-каналі ДСНС у середу.

 

Теги: #дснс #бровари

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