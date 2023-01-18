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13:53 18.01.2023

Слідство розглядає кілька версій падіння гелікоптера в Броварах: порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії - СБУ

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Слідство розглядає кілька версій падіння гелікоптера в Броварах: порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії - СБУ

Служба безпеки України розпочала розслідування за фактом падіння гелікоптера в Броварах (Київська обл.) та розглядає кілька версій події, зокрема порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії щодо знищення вертольота.

"Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера в Броварах Київської області. Наразі розглядають кілька версій трагедії, серед яких – порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

За інформацією спецслужби, співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв'язки та деталі трагедії.

"За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щонайменше 16 осіб, із них три дитини. Керівництво та весь колектив СБУ висловлюють щирі співчуття сім'ям та близьким загиблих і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Офіс генерального прокурора інформує, що досудове розслідування за фактом авіакатастрофи в Броварах розпочато за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"За даними слідства, 18 січня 2023 року внаслідок падіння гелікоптера сталося займання дошкільного навчального закладу та прилеглих житлових будинків. Станом на цей момент відомо про 16 загиблих, з яких троє – діти. Серед загиблих – керівництво МВС. Також 29 осіб отримали поранення, з них 15 – діти. Постраждалих доправили до медичних закладів", - йдеться в повідомленні прокуратури.

У відомстві інформують, що наразі тривають невідкладні слідчі дії, на місці події працює керівництво Офісу генерального прокурора, Київської обласної прокуратури, слідчі СБУ, поліції, співробітники ДСНС та екстрені служби.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Києві та Київській області. Розглядають усі можливі версії аварії гелікоптера.

Справа перебуває на особистому контролі генерального прокурора.

Теги: #сбу #розслідування #бровари

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