Події

12:30 18.01.2023

Прем'єр Польщі очікує від Європи відправлення до 100 танків Україні

2 хв читати
Прем'єр Польщі очікує від Європи відправлення до 100 танків Україні

Варшава розраховує, що європейські країни передадуть Україні приблизно 100 танків, заявив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що Польща очікує від європейських союзників відправлення близько 100 танків для підтримки оборони України", - передає Bloomberg.

"Кілька тижнів тому я розмовляв з канцлером ФРН Олафом Шольцем і намагався переконати його зробити більше. Ми виділимо наші 14 танків Leopard, і тепер ми чекаємо на Leopard від Данії, Фінляндії та Німеччини та інших країн ЄС", - повідомив Моравецький агентству.

Напередодні Шольц заявив, що він проводить переговори із союзниками про можливі постачання танків Leopard Україні, але уточнив, що будь-які рішення щодо цього ФРН оголосить лише разом із іншими країнами.

Bloomberg нагадує, що загалом 12 європейських країн мають у своєму розпорядженні танки німецького виробництва Leopard, проте їм потрібен дозвіл Берліна для подальшого передання цієї техніки.

На початку тижня повідомлялося, що Велика Британія передасть Україні свій найістотніший пакет військової допомоги, до якого увійдуть танки Challenger 2 та самохідні артилерійські установки AS-90. До цього Єлисейський палац оголосив, що президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Києву "танки французького виробництва". Французькі ЗМІ уточнили, що йдеться про машини AMX-10 RC - важкі бронеавтомобілі, що класифікуються також як колісні танки.

У свою чергу, голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він підтримує плани поставок танків Україні.

Теги: #танки #польща

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 18.01.2023
Голова Євроради висловився за постачання танків Україні

Голова Євроради висловився за постачання танків Україні

23:34 17.01.2023
Єрмак: Постачання Францією Україні AMX-10 RC - це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими країнами

Єрмак: Постачання Францією Україні AMX-10 RC - це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими країнами

20:11 17.01.2023
Німеччина консультується із союзниками щодо постачання танків Україні - Шольц

Німеччина консультується із союзниками щодо постачання танків Україні - Шольц

16:48 17.01.2023
Україна хотіла б бачити на саміті миру максимально широке коло учасників – розмова Єрмака з новим держсекретарем Канцелярії президента Польщі

Україна хотіла б бачити на саміті миру максимально широке коло учасників – розмова Єрмака з новим держсекретарем Канцелярії президента Польщі

13:09 17.01.2023
Дуда: Передання Польщі 14 танків Leopard може відкрити нову главу військової допомоги

Дуда: Передання Польщі 14 танків Leopard може відкрити нову главу військової допомоги

23:48 13.01.2023
Кулеба анонсував новини з Польщі щодо постачання зброї: Це ще важливіше, ніж Leopard

Кулеба анонсував новини з Польщі щодо постачання зброї: Це ще важливіше, ніж Leopard

22:24 13.01.2023
Вже п'ять країн готові передати Україні танки Leopard – Кулеба

Вже п'ять країн готові передати Україні танки Leopard – Кулеба

15:41 13.01.2023
Німеччина ще не отримала офіційного запиту від Польщі на Leopard - ЗМІ

Німеччина ще не отримала офіційного запиту від Польщі на Leopard - ЗМІ

10:17 12.01.2023
Позиція канцлера ФРН щодо постачання важкого озброєння Україні сильно залежить від президента США - ЗМІ

Позиція канцлера ФРН щодо постачання важкого озброєння Україні сильно залежить від президента США - ЗМІ

00:26 12.01.2023
Кулеба: ми не просто стали на крок ближче до надання західних танків, а вже відчинили двері, в які вони зможуть проїхати

Кулеба: ми не просто стали на крок ближче до надання західних танків, а вже відчинили двері, в які вони зможуть проїхати

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мер Броварів: За уточненою інформацією, внаслідок падіння вертольота в місті загинули 16 людей, до лікарень доставлено 24 особи, з них 8 – до опікового центру

Кількість поранених унаслідок падіння вертольота у Броварах зросла до 30 осіб – К.Тимошенко

Унаслідок падіння гелікоптера в Броварах, за уточненими даними, загинули 16 людей, зокрема троє дітей – Нацполіція

Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією та іншими органами з'ясувати обставини трагедії у Броварах

Унаслідок падіння вертольота у Броварах пошкоджено будинок дитсадка, скління у багатоквартирному будинку і три автомобілі, є загиблі та поранені – ДСНС

ОСТАННЄ

Мер Броварів: За уточненою інформацією, внаслідок падіння вертольота в місті загинули 16 людей, до лікарень доставлено 24 особи, з них 8 – до опікового центру

Слідство розглядає кілька версій падіння гелікоптера в Броварах: порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії - СБУ

Кількість поранених унаслідок падіння вертольота у Броварах зросла до 30 осіб – К.Тимошенко

Кабмін призначить в. о. міністра внутрішніх справ у середу

Унаслідок падіння гелікоптера в Броварах, за уточненими даними, загинули 16 людей, зокрема троє дітей – Нацполіція

Монастирський та його колеги відігравали важливу роль у забезпеченні оборони України

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

У Дніпрі безвісти зниклими залишаються 17 осіб, 12 тіл і фрагментів тіл не впізнано

Дуда: Мої думки з сім'ями та близькими жертв авіакатастрофи у Броварах

Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією та іншими органами з'ясувати обставини трагедії у Броварах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА