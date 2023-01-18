Прем'єр Польщі очікує від Європи відправлення до 100 танків Україні

Варшава розраховує, що європейські країни передадуть Україні приблизно 100 танків, заявив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що Польща очікує від європейських союзників відправлення близько 100 танків для підтримки оборони України", - передає Bloomberg.

"Кілька тижнів тому я розмовляв з канцлером ФРН Олафом Шольцем і намагався переконати його зробити більше. Ми виділимо наші 14 танків Leopard, і тепер ми чекаємо на Leopard від Данії, Фінляндії та Німеччини та інших країн ЄС", - повідомив Моравецький агентству.

Напередодні Шольц заявив, що він проводить переговори із союзниками про можливі постачання танків Leopard Україні, але уточнив, що будь-які рішення щодо цього ФРН оголосить лише разом із іншими країнами.

Bloomberg нагадує, що загалом 12 європейських країн мають у своєму розпорядженні танки німецького виробництва Leopard, проте їм потрібен дозвіл Берліна для подальшого передання цієї техніки.

На початку тижня повідомлялося, що Велика Британія передасть Україні свій найістотніший пакет військової допомоги, до якого увійдуть танки Challenger 2 та самохідні артилерійські установки AS-90. До цього Єлисейський палац оголосив, що президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Києву "танки французького виробництва". Французькі ЗМІ уточнили, що йдеться про машини AMX-10 RC - важкі бронеавтомобілі, що класифікуються також як колісні танки.

У свою чергу, голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він підтримує плани поставок танків Україні.