Події

11:09 18.01.2023

"Укрнафта" відкрила 11 нових пунктів незламності у трьох областях

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ПАТ "Укрнафта" відкрило 11 нових пунктів незламності на базі своїх АЗК у Київській, Полтавській та Кіровоградській областях, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, кожен пункт обладнаний додатковими генераторами і точкою доступу до інтернету, щоб люди могли зігрітися, випити гарячий чай чи каву, зарядити мобільні телефони та зв'язатися з близькими.

"Загалом у мережі 37 АЗК уже працюють в режимі Пунктів незламності і готові приймати людей у випадку тривалих відключень електроенергії внаслідок атак російських терористів. Ще 263 АЗК можуть працювати незалежно від стану енергомережі, здійснюючи відпуск пального", - наводить слова директора "Укрнафти" Сергія Корецького пресслужба.

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі перебуває 1 791 нафтова та 147 газових свердловин. Компанії належать 537 АЗС, з яких станом на кінець грудня 2022 року працюють 449. Інші або пошкоджені внаслідок бойових дій, або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Теги: #укрнафта #пункти_незламності

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