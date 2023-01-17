У ДТП біля Львова постраждали 20 людей, зокрема дитина, двоє у важкому стані

20 людей постраждали у зіткненні вантажівки та автобуса біля Львова, повідомляє на сторінці у фейсбуці Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Постраждали 20 людей, зокрема дитина. Двох пацієнтів у тяжкому стані госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона у Львові. Туди ж відправили пацієнта з ампутацією ока", – йдеться в повідомленні. Загалом до цієї лікарні доправили 11 постраждалих.

Ще вісьмох доправили до лікарні святого Луки, ще одного – до лікарні святого Миколая. "Одного постраждалого після огляду медиків залишили на місці", – сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, аварія сталася на автодорозі Київ-Чоп у селі Гамаліївка неподалік Львова - зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус.

На момент аварії в автобусі було близько 40 осіб.