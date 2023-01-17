Окупанти просунулися на північ від Бахмута, українські сили наступають у районі Кремінної - ISW

Російські окупаційні війська у понеділок продовжували завдавати локальних ударів щодо повернення втрачених позицій у районі Сватового Луганської області та на куп'янському напрямку, тоді як українські сили продовжували наступальні операції в районі Кремінної, йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW) за 16 січня.

Аналітики повідомляють, що російські сили досягли додаткових територіальних успіхів на північ від Бахмута Донецької області і, можливо, посилюють атаки на південь від Бахмута в районі Кліщіївки. Також окупанти у понеділок продовжували наземні атаки в районі Авдіївки Донецької області та Донецька.

Повідомляється, що російські окупанти продовжували накопичення живої сили у лівобережній частині Херсонської області та розроблятимуть нові логістичні маршрути між РФ та окупованими районами на півдні України.

"Низька дисципліна в російських військах, як і раніше, становить пряму небезпеку для російських солдатів і обмежує ефективність сил", - наголошується у зведенні.

Також в ISW повідомляють, що призначення Валерія Герасимова командувачем російських військ в Україні не викликало значної хвилі критики в російській націоналістичній військовій спільноті.