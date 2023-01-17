Події

09:33 17.01.2023

Окупанти просунулися на північ від Бахмута, українські сили наступають у районі Кремінної - ISW

1 хв читати
Окупанти просунулися на північ від Бахмута, українські сили наступають у районі Кремінної - ISW

Російські окупаційні війська у понеділок продовжували завдавати локальних ударів щодо повернення втрачених позицій у районі Сватового Луганської області та на куп'янському напрямку, тоді як українські сили продовжували наступальні операції в районі Кремінної, йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW) за 16 січня.

Аналітики повідомляють, що російські сили досягли додаткових територіальних успіхів на північ від Бахмута Донецької області і, можливо, посилюють атаки на південь від Бахмута в районі Кліщіївки. Також окупанти у понеділок продовжували наземні атаки в районі Авдіївки Донецької області та Донецька.

Повідомляється, що російські окупанти продовжували накопичення живої сили у лівобережній частині Херсонської області та розроблятимуть нові логістичні маршрути між РФ та окупованими районами на півдні України.

"Низька дисципліна в російських військах, як і раніше, становить пряму небезпеку для російських солдатів і обмежує ефективність сил", - наголошується у зведенні.

Також в ISW повідомляють, що призначення Валерія Герасимова командувачем російських військ в Україні не викликало значної хвилі критики в російській націоналістичній військовій спільноті.

 

Теги: #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:59 17.01.2023
Удар окупантів по житловому будинку в Дніпрі свідчить, що РФ втратила здатність завдавати точних ударів великої дальності - британська розвідка

Удар окупантів по житловому будинку в Дніпрі свідчить, що РФ втратила здатність завдавати точних ударів великої дальності - британська розвідка

09:46 17.01.2023
456 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні - прокуратура

456 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні - прокуратура

09:41 17.01.2023
Заяви Столтенберга про вирішальну фазу війни не означають, що вона наближається до завершення - ISW

Заяви Столтенберга про вирішальну фазу війни не означають, що вона наближається до завершення - ISW

20:38 16.01.2023
Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року - українська розвідка

Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року - українська розвідка

18:49 16.01.2023
Сили оборони завдали ударів по восьми місцях скупчення окупантів та складу їхніх боєприпасів – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по восьми місцях скупчення окупантів та складу їхніх боєприпасів – Генштаб ЗСУ

10:23 16.01.2023
Кремль, імовірно, готується до "рішучих стратегічних дій", щоб повернути собі ініціативу і покінчити з оперативними успіхами ЗСУ – ISW

Кремль, імовірно, готується до "рішучих стратегічних дій", щоб повернути собі ініціативу і покінчити з оперативними успіхами ЗСУ – ISW

09:26 16.01.2023
455 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

455 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

13:32 15.01.2023
Кремль намагається використати неправдиві наративи про переслідування УПЦ МП в Україні для морального виправдання відмови від переговорів з Києвом - ISW

Кремль намагається використати неправдиві наративи про переслідування УПЦ МП в Україні для морального виправдання відмови від переговорів з Києвом - ISW

14:58 14.01.2023
У РФ можуть мобілізувати ще до 500 тис. військових до весни - ЗМІ

У РФ можуть мобілізувати ще до 500 тис. військових до весни - ЗМІ

12:05 14.01.2023
РФ відчуває загрозу з боку України на Чорному морі і виводить флот для захисту Новоросійська - британська розвідка

РФ відчуває загрозу з боку України на Чорному морі і виводить флот для захисту Новоросійська - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої дитини, кількість жертв ракетного удару сягнула 41 - К. Тимошенко

За добу ЗС України знищили 870 одиниць о/с агресора, 3 танки, 5 артилерійських систем

Кількість поранених у результаті удару в Дніпрі зросла до 79 людей, уламки будинку розібрано на 90%

Український прапор повернеться до Донецького аеропорту – Зеленський

Зеленський наголошує на важливості координації зусиль усіх учасників коаліції захисту свободи

ОСТАННЄ

У Дніпрі з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої дитини, кількість жертв ракетного удару сягнула 41 - К. Тимошенко

СБУ ідентифікувала співробітника ФСБ, який координував каральні органи окупантів під час окупації Херсона

За добу окупанти обстріляли 3 райони Харківщини, поранено 2 мирних мешканців - Синєгубов

На Миколаївщині в результаті обстрілу минулої ночі загинула людина

Київ у понеділок споживав е/е на рівні 974 МВт за необхідних 1600 МВт

Блінкен планує візит до Китаю на початку лютого

Війна в Україні забрала життя щонайменше 7031 цивільного, ще 11327 поранено

Голова американського комітету начальників штабів повідомив, що підготовку українських військових у Німеччині буде завершено до початку весни

У результаті обстрілів у Донецькій області загинуло двоє людей, одну поранено

Контракти з нелегітимною структурою "Росатома" підписали близько 650 працівників ЗАЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА