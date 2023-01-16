Український прапор повернеться до Донецького аеропорту – Зеленський

Український прапор повернеться до Донецького аеропорту, Донецька та інших міст Донбасу, вважає президент України Володимир Зеленський.

“20 січня, буде День вшанування захисників Донецького аеропорту. Сьогодні вже почали згадувати ту оборону, той героїзм наших людей», - сказав він у відеозверненні у понеділок.

«Бої тривали від травня 14-го року. Останній захисник вийшов із ДАПу 23 січня 15-го року. І оборона була такою, що весь світ іще тоді мав би побачити, що означає українська незламність», - сказав також президент.

«Я впевнений: український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста й села нашого Донбасу та іншої тимчасово окупованої території», - заявив він.