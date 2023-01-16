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19:42 16.01.2023

Зеленський звернув увагу глави ОБСЄ на депортацію українців до РФ та умови утримання українських військовополонених

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Зеленський звернув увагу глави ОБСЄ на депортацію українців до РФ та умови утримання українських військовополонених

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі, під час якої висловив сподівання, що ОБСЄ використовуватиме всі можливі засоби для тиску на агресора з метою припинення порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

"Потребуємо збільшення уваги ОБСЄ до двох ключових проблем: примусової депортації жінок і дітей на територію РФ та умов утримання українських військовополонених. Це для нас дуже важливі речі", – наголосив Зеленський.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, президент України привітав Північну Македонію з початком головування в ОБСЄ та наголосив на важливості здійснення міністром Османі у статусі глави ОБСЄ свого першого закордонного візиту до України. "Для нас це дуже важливо. Ми вдячні ОБСЄ за те, що послідовно підтримувала нашу державу, починаючи з часу тимчасової окупації деяких частин нашої території у 2014 році", – сказав Зеленський.

Він приділив особливу увагу важливості реалізації української формули миру й запросив македонське головування до участі в цьому процесі. Глава Української держави окремо подякував уряду та народу Північної Македонії за гуманітарну та оборонну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Зі свого боку Османі зазначив, що питання безпеки України є пріоритетом його головування.

Теги: #президент #обсє #македонія

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