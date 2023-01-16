Події

12:11 16.01.2023

Нардепа Герасимова підозрюють у недекларуванні нерухомості в Іспанії

2 хв читати
Нардепа Герасимова підозрюють у недекларуванні нерухомості в Іспанії

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили народному депутату Артуру Герасимову про підозру в недостовірному внесенні інформації до щорічної декларації.

"За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік ще одному чинному народному депутату. Його дії кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції закону України від 04.12.2020 №1074-ІХ)", - йдеться в повідомленні САП у понеділок.

За інформацією прокуратури, загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 6,3 млн грн.

"Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, які розташовані в Королівстві Іспанія, загальною вартістю EUR190 тис., а також про наявність грошових активів у розмірі $1657, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків", – уточнюється в повідомленні САП.

Оскільки місцезнаходження нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України.

НАБУ у свою чергу інформує, що народний депутат України IX скликання не задекларував житло та паркомісце у провінції Аліканте (Іспанія). Розслідування цих фактів, за інформацією НАБУ, розпочато за публікаціями журналістів програми "Схеми".

У повідомленні САП та НАБУ не зазначено ім'я народного депутата. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Артура Герасимова.

Теги: #набу #декларація #підозра #сап #герасимов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 12.01.2023
СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ, який командував "кадировцями" під час штурму "Азовсталі"

СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ, який командував "кадировцями" під час штурму "Азовсталі"

14:22 10.01.2023
НАТО та ЄС підписали третю декларацію про співпрацю

НАТО та ЄС підписали третю декларацію про співпрацю

16:01 09.01.2023
НАБУ оголосило у розшук народного депутата Маргариту Шол

НАБУ оголосило у розшук народного депутата Маргариту Шол

15:14 04.01.2023
НАБУ розшукує суддю Вищого адмінсуду у зв'язку з підозрою в декларуванні недостовірних даних

НАБУ розшукує суддю Вищого адмінсуду у зв'язку з підозрою в декларуванні недостовірних даних

19:20 03.01.2023
Судді Вищого адміністративного суду повідомили про підозру за декларування недостовірних відомостей - САП

Судді Вищого адміністративного суду повідомили про підозру за декларування недостовірних відомостей - САП

13:43 03.01.2023
НАБУ розшукує організатора злочинної групи Довбенка

НАБУ розшукує організатора злочинної групи Довбенка

10:26 03.01.2023
СБУ оголосила підозри російському генералові та адміралові флоту РФ за обстріли цивільної інфраструктури України

СБУ оголосила підозри російському генералові та адміралові флоту РФ за обстріли цивільної інфраструктури України

14:14 02.01.2023
Голові Центробанку РФ повідомлено про підозру у зв'язку з відкриттям відділень на окупованих територіях України

Голові Центробанку РФ повідомлено про підозру у зв'язку з відкриттям відділень на окупованих територіях України

07:37 30.12.2022
Мешканка Харківщини, яка під час окупації впроваджувала російські освітні стандарти у школах Балаклійської та Савинської ОТГ, постане перед судом

Мешканка Харківщини, яка під час окупації впроваджувала російські освітні стандарти у школах Балаклійської та Савинської ОТГ, постане перед судом

12:33 29.12.2022
Голова комісії з обрання директора НАБУ: Тиску на комісію немає, до весни подамо три кандидатури на затвердження Кабміну

Голова комісії з обрання директора НАБУ: Тиску на комісію немає, до весни подамо три кандидатури на затвердження Кабміну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 40 - Корбан

"Укренерго" заявляє про зростання дефіциту, зменшені ліміти та аварійні відключення в п'яти областях

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 36 осіб – голова Нацполіції

У Дніпрі ще не відома доля 35 людей – МВС

За добу ворог втратив 790 одиниць о/с, 12 танків і 5 артсистем

ОСТАННЄ

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 40 - Корбан

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона та області за добу загинуло четверо цивільних, щонайменше 14 поранено

НСАУ відкидає обвинувачення СБУ в корупції та заявляє про системні штучні перешкоди для архітекторів у користуванні ЄДЕСБ

В Україні найближчими днями очікуються дощі та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця

Глава Міноборони ФРН Ламбрехт подає у відставку

"Укренерго" заявляє про зростання дефіциту, зменшені ліміти та аварійні відключення в п'яти областях

До Данії прибуло судно з військовою технікою армії США для подальшого перекидання до Східної Європи

СБУ відкрила нову кримінальну справу стосовно депутата Держдуми РФ Журавльова, який особисто брав участь у бойових діях на сході України

Глава ОБСЄ приїхав до Києва

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 36 осіб – голова Нацполіції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА