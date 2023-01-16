Нардепа Герасимова підозрюють у недекларуванні нерухомості в Іспанії

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили народному депутату Артуру Герасимову про підозру в недостовірному внесенні інформації до щорічної декларації.

"За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік ще одному чинному народному депутату. Його дії кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції закону України від 04.12.2020 №1074-ІХ)", - йдеться в повідомленні САП у понеділок.

За інформацією прокуратури, загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 6,3 млн грн.

"Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, які розташовані в Королівстві Іспанія, загальною вартістю EUR190 тис., а також про наявність грошових активів у розмірі $1657, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків", – уточнюється в повідомленні САП.

Оскільки місцезнаходження нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України.

НАБУ у свою чергу інформує, що народний депутат України IX скликання не задекларував житло та паркомісце у провінції Аліканте (Іспанія). Розслідування цих фактів, за інформацією НАБУ, розпочато за публікаціями журналістів програми "Схеми".

У повідомленні САП та НАБУ не зазначено ім'я народного депутата. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Артура Герасимова.