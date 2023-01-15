Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до 29 осіб

Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до 29 осіб, 73 – поранено, 30 з них у лікарні, 12 – у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

"Ворожа ракета вбила 29 людей. 73 - поранені, 30 з них у лікарні, 12 - важкі", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Пообіді з руїн витягли 27-річну жінку. Вона в реанімації із сильним переохолодженням. Лікарі борються за її життя. Загалом з-під завалів врятували 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 – невідома", - поінформував голова ОВА.

За словами Резніченка, на об'єкті без спину працюють понад 550 рятувальників, поліцейських, лікарів, комунальників, волонтерів. Вогнеборці загасили пожежу, яка виникла в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій.