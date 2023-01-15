Події

17:51 15.01.2023

Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до 29 осіб

1 хв читати
Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до 29 осіб

Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до 29 осіб, 73 – поранено, 30 з них у лікарні, 12 – у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

"Ворожа ракета вбила 29 людей. 73 - поранені, 30 з них у лікарні, 12 - важкі", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Пообіді з руїн витягли 27-річну жінку. Вона в реанімації із сильним переохолодженням. Лікарі борються за її життя. Загалом з-під завалів врятували 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 – невідома", - поінформував голова ОВА.

За словами Резніченка, на об'єкті без спину працюють понад 550 рятувальників, поліцейських, лікарів, комунальників, волонтерів. Вогнеборці загасили пожежу, яка виникла в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій.

Теги: #жертви #дніпро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 15.01.2023
Будинок у Дніпрі зруйнований російською ракетою Х-22, її може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк - Офіс генпрокурора

Будинок у Дніпрі зруйнований російською ракетою Х-22, її може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк - Офіс генпрокурора

15:35 15.01.2023
Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 25 осіб - Зеленський

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 25 осіб - Зеленський

14:01 15.01.2023
Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку у Дніпрі зросла до 23 осіб

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку у Дніпрі зросла до 23 осіб

13:00 15.01.2023
З-під завалів зруйнованого будинку в Дніпрі дістали ще одну жінку - К.Тимошенко

З-під завалів зруйнованого будинку в Дніпрі дістали ще одну жінку - К.Тимошенко

11:11 15.01.2023
Вже 21 жертва російської ракетної атаки по житловому будинку в Дніпрі – облрада

Вже 21 жертва російської ракетної атаки по житловому будинку в Дніпрі – облрада

11:09 15.01.2023
Загін швидкого реагування Червоного Хреста України допомагає рятувальникам на місці ракетного удару в Дніпрі

Загін швидкого реагування Червоного Хреста України допомагає рятувальникам на місці ракетного удару в Дніпрі

08:01 15.01.2023
Прем'єр Молдови висловила співчуття у зв'язку з російською ракетною атакою по Україні

Прем'єр Молдови висловила співчуття у зв'язку з російською ракетною атакою по Україні

07:33 15.01.2023
Збільшилася до 73 кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ у Дніпрі, врятовано 38 осіб, тривають пошуки

Збільшилася до 73 кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ у Дніпрі, врятовано 38 осіб, тривають пошуки

07:30 15.01.2023
Українська ППО не збивала випущену російську ракету по житловому будинку в Дніпрі

Українська ППО не збивала випущену російську ракету по житловому будинку в Дніпрі

07:24 15.01.2023
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі ракетою Х-22, яку називають "вбивцею авіаносців"

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі ракетою Х-22, яку називають "вбивцею авіаносців"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 25 осіб - Зеленський

Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 198 діячів російської культури і медіасфери

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку у Дніпрі зросла до 23 осіб

Українців не було на борту пасажирського літака, що розбився в Непалі - МЗС

Інформація про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 була помилковою, оскільки повідомлення подаються швидко

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні - ОВА

На свердловини водопостачання в Херсонській області будуть встановлені генератори від USAID

Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 198 діячів російської культури і медіасфери

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВВІВ САНКЦІЇ ПРОТИ 198 РОСІЯН, СЕРЕД НИХ МУЗИЧНИЙ КРИТИК СОСЄДОВ І КОЛИШНЯ УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕВЕДУЧА ПАНЧЕНКО

Кремль намагається використати неправдиві наративи про переслідування УПЦ МП в Україні для морального виправдання відмови від переговорів з Києвом - ISW

Українців не було на борту пасажирського літака, що розбився в Непалі - МЗС

Помер Вахтанг Кікабідзе - ЗМІ

У Херсонській області двоє цивільних підірвалися на російській міні - голова ОВА

Інформація про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 була помилковою, оскільки повідомлення подаються швидко

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА