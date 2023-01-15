Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку у Дніпрі зросла до 23 осіб

Кількість людей, загиблих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами будинку в Дніпрі, зросла до 23 осіб, повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради з посиланням на Держслужбу України з надзвичайних ситуацій.

"За даними ДСНС станом на 13:00 відомо про 23 загиблих, серед яких одна дитина. Травмовано 72 людини, з них 13 дітей", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що з-під завалів будинку врятовано вже 39 осіб, зокрема 6 дітей.

"Отримано 43 повідомлення про безвісти зниклих осіб", - підсумували в міськраді.

У свою чергу, пресслужба ДСНС повідомляє про 22 загиблих, серед яких одина дитина.

"Триває ліквідація трьох окремих осередків тління в завалах. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир. За попередніми даними можливого відселення потребують мешканці 236 квартир (орієнтовно понад 400 осіб). Місцеві органи влади організували тимчасове проживання 43, що звернулися по допомогу", - зазначили в Держслужбі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі загинула 21 людина.