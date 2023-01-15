Події

11:58 15.01.2023

Китай вивів на орбіту 14 супутників

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Китайська ракета-носій "Чанчжен-2D" успішно вивела на орбіту чотирнадцять супутників для різних цілей, повідомила в неділю Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC).

Запуск ракети був здійснений об 11:14 за пекінським часом з космодрому Тайюань.

За даними корпорації, на орбіту було виведено два супутники дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) "Цилу-2" і "Цилу-3", що використовують технологію радіолокаційного синтезування апертури.

Також було виведено кілька супутників ДЗЗ серій "Цзілінь-1" і "Цзілінь-1 Гаофень-03D", оснащених інструментарієм для зйомки земної поверхні у високій роздільній здатності, і низку інших апаратів, розроблених китайськими підприємствами для різних цілей.

Теги: #китай #супутники

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