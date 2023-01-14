Події

20:22 14.01.2023

На місці влучення ракети в житловий будинок у Дніпрі працюють правоохоронці. Кара буде

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На місці влучення ракети в житловий будинок у Дніпрі працюють правоохоронці. Кара буде

На місці влучення російської ракети в багатоквартирний житловий будинок у Дніпрі працюють правоохоронці, прокурори та експерти, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Кожен російський солдат, офіцер, посадовець особисто відповість за скоєне. Ми не знатимемо спокою, допоки не знайдемо і не засудимо їх усіх. Тих, хто ховається за виправданням "я просто виконував наказ", посилаючи ракети по житлових будинках. І тих, хто ховається за високими посадами, сподіваючись на безкарність. Кара буде. І силою зброї, і Закону", - заявив Костін, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #розслідування #дніпро #обстріл

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