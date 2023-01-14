На Харківщині двоє загиблих, троє постраждалих від ворожого обстрілу за добу

Минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні міста та села Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, є жертви та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"В результаті обстрілу з РСЗВ смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватні будинки. Загинули дві жінки, ще одна отримала поранення та була госпіталізована у стані середньої тяжкості. Крім того, у Куп'янському районі через обстріл поранення отримали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.