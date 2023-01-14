Іран розглядає можливість продажу РФ сотень балістичних ракет, а КНДР планує постачати "вагнерівцям" більше військової техніки - постпред США при ООН

Іран зараз розглядає можливість продажу РФ сотень балістичних ракет, закликаємо Іран змінити курс і не робити цих кроків, заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

“Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу Росії сотень балістичних ракет, порушуючи резолюції Ради. Ми закликаємо Іран змінити курс і не робити цих кроків. І ми закликаємо всіх, хто підтримує мир, попросити Іран про це”, - сказала вона, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні в Україні.

Також постпред США заявила, що хоча офіційні особи КНДР публічно заявили, що не підтримають війну РФ в Україні, вони поставили зброю терористичному угрупованню "Вагнер", що є прямим порушенням резолюцій Ради безпеки.

“Минулого місяця КНДР поставила в Росію піхотні ракети та ракети для використання підтримуваною РФ компанією “Вагнер” з порушенням резолюцій Ради про санкції. І ми стурбовані тим, що КНДР планує постачати “Вагнеру” більше військової техніки”, - наголосила вона.

Томас-Грінфілд також додала, що настав час усім країнам об'єднатися та вимагати, щоб Росія припинила цю безглузду війну.

“Ми повинні об'єднатися на захист Статуту ООН та його фундаментальних принципів. Ми повинні об'єднатися для досягнення справедливого та міцного миру відповідно до Статуту. І давайте продовжувати робити все, що в наших силах, щоб стримувати наслідки дій Росії, допомагати тим, хто страждає як в Україні, так і за її межами, та притягувати до відповідальності всіх, хто порушує міжнародне право та підтримує цю незаконну, аморальну війну”, - закликала вона.