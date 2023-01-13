ГУР Міноборони України: У РФ підготували рекомендації щодо висвітлення війни в Україні, що виправдовують удари по енергетиці та ігнорують ПВК "Вагнер"

У Росії підготували спільні рекомендації висвітлення війни в Україні, що виправдовують удари по українській енергетиці та ігнорують успіхи ПВК "Вагнер", при цьому наголошують на "визначній" ролі у війні міністра оборони країни Сергія Шойгу та начальника російського Генштабу Валерія Герасимова, повідомляє ГУР Міноборони України.

"Військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, який визначає, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що загальні рекомендації містять одинадцять пунктів, основний зміст яких полягає в орієнтуванні на інформацію виключно із погоджених міноборони РФ джерел; акцентування в інформаційних матеріалах і коментарях "незалежних" експертів на провідній та позитивній ролі особисто Шойгу та Герасимова; виправдання ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на "вимушеність" таких дій.

Крім того, у зазначених рекомендаціях також наголошено на темах надання Україні західного озброєння.

"У цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що "Росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО", - наголошують у ГУР.

Там зазначають, що рекомендації також передбачають відмову від згадування ПВК "Вагнер" у позитивному контексті, а також розстановку акцентів на надмірних людських втратах і беззмістовних атаках ПВК.

Документ також передбачає відстеження та цитування публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил РФ та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується сконцентрувати на заявах західних та українських політиків, які можна інтерпретувати в такому ключі.

"Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора", - підсумували в ГУР МО.