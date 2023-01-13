Сейм Литви нагородив Зеленського премією Свободи

У День захисників свободи литовський парламент нагородив президента України Володимира Зеленського премією Свободи, повідомляється на сайті LRT.

Нагороду від імені президента прийняв посол України в Литві Петро Бешта, після чого Зеленський виступив дистанційно з Києва перед парламентаріями, прем'єр-міністром і президентом.

Вітаючи президента України з нагородженням, глава Литовської Республіки Гітанас Науседа зазначив, що не сумнівається, що лідерство Зеленського надихнуло і українців, і лідерів західних країн зробити більше для якнайшвидшого закінчення війни.

"Ця людина вже стала своєрідним символом. Очевидно, що людина була створена для цієї посади на той час. Його лідерство, його сила волі надихали всіх - і тих, хто безпосередньо брав участь у зоні бойових дій, і тих, хто стояв поряд, зробити трохи більше, щоб ця страшна війна скоріше закінчилася і Росія надовго засвоїла урок. Що зло, бруд, примус, сила не допоможуть РФ реалізувати свої цілі, що прагнення свободи сильніше, а свобода завжди переможе пітьму", - сказав Науседа після церемонії.

Він наголосив, що ця премія призначена також для всього українського народу.

Як зазначила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте про вручення премії: "Це єдине можливе рішення".

Сейм заснував премію Свободи для нагородження за внесок у вільне самовизначення та суверенітет народів Центральної та Східної Європи. Її вручають щороку на урочистому засіданні сейму 13 січня – у День захисників свободи.

На початку грудня стало відомо, що премію вирішили вручити президентові України.