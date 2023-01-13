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08:30 13.01.2023

Омбудсмени України та Росії обговорили захист цивільних осіб

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Омбудсмени України та Росії обговорили захист цивільних осіб

У Туреччині відбувся третій раунд переговорів омбудсменів України та Росії, повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Третій раунд переговорів із Уповноваженим з прав людини РФ Тетяною Москальковою – відбувся! Обговорили широке коло питань, пов'язаних насамперед із захистом цивільних осіб", – написав Лубінець у телеграм-каналі.

Як повідомив Лубінець під час нацмарафону, за результатами двох раундів "прориву немає, але принаймні пішла технічна робота".

Також він наголосив, що сторони обмінялися списками.

"Обмінюємося списками, інформацією. Щодо зниклих безвісти ми опрацьовуємо окремо. Є вже випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими – 23 наших хлопця. Це величезний позитив", – сказав Лубінець.

"Обговорювали питання цивільних людей, які фактично з 2014 року перебувають у полоні в РФ. У нас є список людей, які з 2014-го у полоні, є список "полонених Кремля" - 158 громадян України, більша частина з яких це представники кримськотатарського народу", - заявив уповноважений з прав людини.

"Напевно, вперше російська сторона погодилася прийняти списки і, опрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці люди перебувають, у якому вони стані. Також обговорили різні варіанти їхнього повернення", - наголосив український омбудсмен.

 

 

Теги: #україна #росія #переговори #омбудсмени

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