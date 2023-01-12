Мінкультури у 2022 році внесло трьох росіян та виключило одного з переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло трьох та виключило одного росіянина з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, у 2022 році.

Відповідно до відповіді Міністерства культури на запит агентства "Інтерфакс-Україна", у 2022 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, були включені: російський телеведучий і пропагандист Володимир Соловйов, російський телеведучий і пропагандист, генеральний директор інформаційного агентства "Россия сегодня" Дмитро Кисельов та російська фігуристка, співачка та актриса Ганна Семенович.

У червні 2022 року з цього переліку було виключено російського гумориста Максима Галкіна.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2022 року Мінкультури передало перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, для подальшого адміністрування апаратом РНБО.

Після цього апарат РНБО вніс до нього ще російського перекладача фільмів Дмитра Пучкова (творчий псевдонім "Гоблін").