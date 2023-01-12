Події

08:34 12.01.2023

Під Соледаром ЗСУ ліквідували понад сотню росіян

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Під Соледаром ЗСУ ліквідували понад сотню росіян

Під Соледаром (Донецька обл.) Збройні сили України ліквідували понад сотню росіян, застосувавши артилерію та тактичний ракетний комплекс "Точка-У", повідомляє Командування сил Спеціальних операцій.

"Більше сотні росіян разом вирушили у пекло в районі Соледару. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів, ракетників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори спеціальних операцій. По ворогу направили артилерію, також на одній із дільниць застосували тактичний ракетний комплекс "Точка-У".

Внаслідок цих кількох ударів підтверджено знищення понад 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних.

 

 

 

Теги: #ліквідація #окупанти #соледар

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