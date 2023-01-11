МЗС України: заява Додіка про оголошення українського посла "небажаною особою" - безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи інформацію про оголошення українського посла "небажаною особою" в Республіці Сербській, заявив, що президент Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення.

"Ця "новина" і не заслуговувала б якоїсь нашої уваги. Але оскільки дехто за кордоном намагається це представити як щось, що нібито несе якісь наслідки, змушені пояснити — це т.зв. "рішення" є нікчемним. Україна не має посла в т.зв. "Республіці Сербській". Василь Кирилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі", - написав він у фейсбуці.

У МЗС України наголосили, що згідно з Конституцією Боснії та Герцеговини, "повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії БіГ".

"Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля", - заявили в МЗС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Республіки Сербської Додік заявив, що посол України у Хорватії, а також у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич більше небажана особа в Республіці Сербській.

Раніше повідомлялося, що Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування 9 січня як Дня Республіки Сербської, що викликало критику з боку, зокрема, Європейського Союзу.

Посол України Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.