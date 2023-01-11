Події

15:53 11.01.2023

Кулеба: Якщо уряд Німеччини не може ухвалити рішення про надання Leopard, він міг би дати зелене світло країнам, у яких є німецькі танки

2 хв читати
Кулеба: Якщо уряд Німеччини не може ухвалити рішення про надання Leopard, він міг би дати зелене світло країнам, у яких є німецькі танки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо уряд Німеччини не може самостійно ухвалити важливе рішення про постачання танків Leopard, то він міг би дати зелене світло країнам, які готові надати ці танки Україні.

"Ми покладаємося на Німеччину, тому що Німеччина - одна з небагатьох країн, які дійсно здатні забезпечити постачання. І після всіх дискусій про постачання німецького озброєння основні бойові танки залишилися наостанок. Щодо всіх інших питань є рух та прогрес. І ми розуміємо: якщо ви як уряд не можете самі ухвалити це останнє важливе рішення, то хоча б дайте зелене світло країнам, у яких є ваші танки і які готові надати нам ці танки. Але для цього їм потрібний ваш дозвіл", - сказав Кулеба в інтерв'ю німецькому телеканалу ADR.

Говорячи про курс уряду канцлера Німеччини Олафа Шольца не діяти в цьому питанні поодинці, Кулеба наголосив, що кожен день, витрачений на процеси ухвалення рішень у Берліні чи інших столицях, також означає, що хтось гине на фронті через нестачу озброєння.

"Це означає, що російські найманці "Вагнера" продовжать наступ і зможуть захопити наші окопи. Це означає, що ще одне село чи місто в Україні ще на один день опиниться під російською окупацією... це також день страху, страждань, болю, а іноді й смерті для українських мирних жителів та солдатів. Я гадаю, що всі мають це розуміти. Не лише у Берліні, а й у всіх столицях світу", - заявив міністр.

При цьому Кулеба наголосив, що ФРН поставила Україні багато необхідної зброї, що лише зміцнило репутацію Німеччини на міжнародному рівні та допомогло українським силам відкинути ворога.

"Тож я не бачу жодного негативного наслідку для Німеччини, якщо уряд вирішить поставити основні бойові танки в Україну. А якщо немає негативних наслідків, то чому б не зробити це?" - додав він.

Міністр Кулеба також зазначив, що чим довше триває війна, тим вищі втрати - і для України, і для Німеччини.

"Тому всі мають бути зацікавлені у швидкій перемозі України. По-друге, аргумент не є новим для нас. Коли ми вперше запитали про якусь зброю, нам сказали: ми не можемо цього зробити, бо це призведе до ескалації. Тоді ми отримали зброю та попросили самохідні гаубиці. І знову виник спір про ескалацію. І нічого не сталося. Росія веде ескалацію незалежно від виду зброї та кількості зброї, поставленої в Україну", - запевнив глава МЗС.

Джерело: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/kuleba-interview-101.html

Теги: #танки #німеччина #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:58 11.01.2023
В Україні очікують об'єднаного рішення партнерів щодо постачання танків – Зеленський

В Україні очікують об'єднаного рішення партнерів щодо постачання танків – Зеленський

16:58 11.01.2023
В Украине ожидают объединенного решения партнеров о поставках танков – Зеленский

В Украине ожидают объединенного решения партнеров о поставках танков – Зеленский

16:10 11.01.2023
Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда

Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда

14:37 11.01.2023
Кулеба запросив главу МЗС Румунії до України, також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин

Кулеба запросив главу МЗС Румунії до України, також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин

05:42 11.01.2023
Фінляндія поки не ухвалила рішення про постачання танків Україні, очікує рішення інших країн - ЗМІ

Фінляндія поки не ухвалила рішення про постачання танків Україні, очікує рішення інших країн - ЗМІ

19:57 10.01.2023
Кулеба: Я вдячний Німеччині за надання необхідної зброї, залишилося останнє велике рішення про надання німецьких танків

Кулеба: Я вдячний Німеччині за надання необхідної зброї, залишилося останнє велике рішення про надання німецьких танків

19:36 10.01.2023
Україні необхідні танки, щоб успішно провести наступальну операцію на півдні та сході – Порошенко

Україні необхідні танки, щоб успішно провести наступальну операцію на півдні та сході – Порошенко

18:39 10.01.2023
Глава МЗС Німеччини запевнила у подальших постачаннях зброї Україні

Глава МЗС Німеччини запевнила у подальших постачаннях зброї Україні

18:12 10.01.2023
Кулеба за результатами візиту з Бербок до Харкова: Не сумніваюся щодо подальшої військової допомоги від Німеччини

Кулеба за результатами візиту з Бербок до Харкова: Не сумніваюся щодо подальшої військової допомоги від Німеччини

16:51 10.01.2023
Німеччина передала українським виробникам продуктів харчування 10 із 25 запланованих генераторів

Німеччина передала українським виробникам продуктів харчування 10 із 25 запланованих генераторів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Люди, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського - нехай живуть у Росії

Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда

У Соледарі тривають важкі бої – заступниця міністра оборони

Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні – голова ОВА

Зеленський у Львові провів нараду щодо безпекової ситуації в областях України, що межують із Білоруссю

ОСТАННЄ

Варшава передаст Киеву 60 вагонов метров

Варшава передасть Києву 60 вагонів метро

Нацполіція: На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, ексгумовано вже понад тисячу тіл

Зеленський: Люди, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського - нехай живуть у Росії

Коаліція RISE Ukraine закликає відновити доступ до відкритих даних

Жителька Дніпра, яка намагалася незаконно заволодіти врожаєм агропідприємства на Харківщині, постане перед судом – прокуратура

Зеленський висловився за прискорення інтеграції України до НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії

ПМГ у 2023 р. сфокусована на зумовлених війною потребах і передбачає збереження низки тарифів

Маркет super THRASH! ТРАШ! відновив роботу в Херсоні

На Харківщині взято під варту місцевого жителя, який передав окупантам техніку для будівництва укріплень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА