Кулеба: Якщо уряд Німеччини не може ухвалити рішення про надання Leopard, він міг би дати зелене світло країнам, у яких є німецькі танки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо уряд Німеччини не може самостійно ухвалити важливе рішення про постачання танків Leopard, то він міг би дати зелене світло країнам, які готові надати ці танки Україні.

"Ми покладаємося на Німеччину, тому що Німеччина - одна з небагатьох країн, які дійсно здатні забезпечити постачання. І після всіх дискусій про постачання німецького озброєння основні бойові танки залишилися наостанок. Щодо всіх інших питань є рух та прогрес. І ми розуміємо: якщо ви як уряд не можете самі ухвалити це останнє важливе рішення, то хоча б дайте зелене світло країнам, у яких є ваші танки і які готові надати нам ці танки. Але для цього їм потрібний ваш дозвіл", - сказав Кулеба в інтерв'ю німецькому телеканалу ADR.

Говорячи про курс уряду канцлера Німеччини Олафа Шольца не діяти в цьому питанні поодинці, Кулеба наголосив, що кожен день, витрачений на процеси ухвалення рішень у Берліні чи інших столицях, також означає, що хтось гине на фронті через нестачу озброєння.

"Це означає, що російські найманці "Вагнера" продовжать наступ і зможуть захопити наші окопи. Це означає, що ще одне село чи місто в Україні ще на один день опиниться під російською окупацією... це також день страху, страждань, болю, а іноді й смерті для українських мирних жителів та солдатів. Я гадаю, що всі мають це розуміти. Не лише у Берліні, а й у всіх столицях світу", - заявив міністр.

При цьому Кулеба наголосив, що ФРН поставила Україні багато необхідної зброї, що лише зміцнило репутацію Німеччини на міжнародному рівні та допомогло українським силам відкинути ворога.

"Тож я не бачу жодного негативного наслідку для Німеччини, якщо уряд вирішить поставити основні бойові танки в Україну. А якщо немає негативних наслідків, то чому б не зробити це?" - додав він.

Міністр Кулеба також зазначив, що чим довше триває війна, тим вищі втрати - і для України, і для Німеччини.

"Тому всі мають бути зацікавлені у швидкій перемозі України. По-друге, аргумент не є новим для нас. Коли ми вперше запитали про якусь зброю, нам сказали: ми не можемо цього зробити, бо це призведе до ескалації. Тоді ми отримали зброю та попросили самохідні гаубиці. І знову виник спір про ескалацію. І нічого не сталося. Росія веде ескалацію незалежно від виду зброї та кількості зброї, поставленої в Україну", - запевнив глава МЗС.

Джерело: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/kuleba-interview-101.html