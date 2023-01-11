Російські окупанти 63 рази обстріляли територію Херсонщини, 5 людей поранено
Російські окупанти за минулу добу 63 рази обстріляли територію Херсонської області, застосовуючи артилерію, РСЗВ, міномети та танки, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
"Херсон росіяни обстріляли 24 рази - під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Окупанти атакували освітній заклад, лікарню, приватні та багатоквартирні будинки", - написав Янушевич у телеграм-каналі.
Він уточнив, що за минулу добу через російські обстріли п’ятеро людей дістали поранень різного ступеня важкості.