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22:16 10.01.2023

Росії можна протиставити новий рівень сучасної військової техніки - Зеленський

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Росії можна протиставити новий рівень сучасної військової техніки - Зеленський

Росії можна протиставити новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні – новий етап нашого дипломатичного марафону. Ще чотири розмови з європейськими лідерами: проінформував їх про ситуацію на полі бою – про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю. Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів"- заявив Зеленський у відеозверненні.
Він подякував усім лідерам держав світу, які допомагають Україні " що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки.".
Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу", - сказав він.

Теги: #війна #росія #зброя

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