Резніков обговорив із міністром оборони Хорватії додаткову допомогу українській армії

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем додаткову підтримку української армії, зокрема розробку проєктів із розмінування.

"Відбулася плідна розмова із міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем. Обговорено можливу додаткову підтримку української армії, зокрема розробку проєктів із розмінування. Дякуємо Республіці Хорватія за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Резніков у твіттері.