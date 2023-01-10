Події

08:20 10.01.2023

"Укренерго" повернуло нічні ліміти енергоспоживання

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"Укренерго" повернуло нічні ліміти енергоспоживання

НЕК "Укренерго" з вівторка, 10 січня, знову повернулося до цілодобового доведення лімітів енергоспоживання обласним енергопостачальним компаніям (обленерго), тоді як у перші новорічні дні вночі були відсутні обмеження.

Як повідомляє енергокомпанія у фейсбуці, зокрема, "Полтаваобленерго", їй доведено нічний ліміт (з 00:00 до 07:00) за потужністю в області 437 МВт, а з 07:00 до 24:00 – 478 МВт, тоді як рік тому максимальна потужність складала 812 МВт.

У свою чергу "Прикарпаттяобленерго" повідомило, що також отримало нічний ліміт з 00:00 до 07:00 – 222,86 МВт, тоді як денний ліміт на решту доби становить 291,99 МВт.

На день раніше компанії повідомили своїх клієнтів про встановлення ними лімітів на понеділок, 9 січня, на період з 07:00 до 24:00 в обсягах відповідно 512 МВт та 312,7 МВт, проте протягом дня "Укренерго" знизило їх приблизно на 10% – відповідно до 463 МВт та 283 МВт.

"Укренерго" пояснило збільшення обмежень похолоданням і зростанням споживання промисловістю та бізнесом із початком робочого тижня. За її даними, ліміти споживання на 9 січня запроваджувалися з 4:00 до 24:00 – це на п'ять годин більше, ніж недільні, 8 січня (з 9:00 до 24:00), та на сім, ніж суботні, 7 січня (з 10:00 до 23:00).

 

 

 

 

Теги: #укренерго

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