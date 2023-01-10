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06:54 10.01.2023

Завдяки стійкості бійців у Соледарі Україна виграла додатковий час і додаткові сили – Зеленський

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Завдяки стійкості бійців у Соледарі Україна виграла додатковий час і додаткові сили – Зеленський

Завдяки стійкості наших воїнів у Соледарі ми виграли для України додатковий час і додаткові сили, заявив у відеозверненні у понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість! Дякую всім бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів!", - сказав він.

За його словами, "там майже не залишилося цілих стін". "Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили", - зазначив він.

"А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля", - заявив президент.

 

 

Теги: #ситуація #соледар

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