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09:34 09.01.2023

Двоє цивільних загинули, двоє дістали поранень унаслідок дій російських окупантів на Донеччині

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Двоє цивільних загинули, двоє дістали поранень унаслідок дій російських окупантів на Донеччині

Двоє цивільних жителів Донецької області загинули і ще двоє дістали поранень унаслідок дій російських окупантів у регіоні, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 8 січня росіяни вбили двох мирних жителів Донбасу: в Бахмуті та Соледарі. Ще дві людини в області дістали поранень", - написав Кириленко в телеграмі в понеділок уранці.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний", - підсумував Кириленко.

Теги: #донецька_область

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