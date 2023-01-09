Двоє цивільних загинули, двоє дістали поранень унаслідок дій російських окупантів на Донеччині

Двоє цивільних жителів Донецької області загинули і ще двоє дістали поранень унаслідок дій російських окупантів у регіоні, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 8 січня росіяни вбили двох мирних жителів Донбасу: в Бахмуті та Соледарі. Ще дві людини в області дістали поранень", - написав Кириленко в телеграмі в понеділок уранці.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний", - підсумував Кириленко.