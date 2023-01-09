Події

09:03 09.01.2023

Окупанти обстріляли два райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

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Окупанти обстріляли два райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська з артилерії, танків і мінометів обстрілювали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом доби потерпілих від ворожого обстрілу не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Куп'янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено господарські споруди, сталася пожежа. У с.Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріл зруйновано приватний житловий будинок.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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