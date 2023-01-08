Південна Корея розглядає можливість посилення протиповітряної оборони за рахунок купівлі ізраїльської системи - ЗМІ

Південнокорейські військові розглядають можливість купівлі ізраїльської системи Sky Spotter для зміцнення своїх можливостей з виявлення північнокорейських безпілотних літальних апаратів, повідомило в неділю агентство "Ренхап" з посиланням на джерело в Міністерстві оборони країни.

Це зумовлено жорсткою критикою оборонних відомств Південної Кореї за нездатність протистояти проникненню п'яти північнокорейських безпілотників в її повітряний простір, яке сталося наприкінці грудня минулого року, зазначає агентство.

Рішення про те, чи звернуться військові до уряду з пропозицією про придбання, буде ухвалено в найближчі тижні після вивчення ефективності системи у протидії загрозам з боку безпілотників Півночі, повідомило джерело.

Як повідомлялося, минулого місяця КНДР відправила п'ять безпілотників, які перетнули демаркаційну лінію і пролетіли над південнокорейською територією. Одному з них вдалося досягти північних районів Сеула. Цей безпілотник повернувся в КНДР, а решта зникли з південнокорейських радарів.