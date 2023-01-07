Найближчими днями холоди прийдуть у більшість областей України, без опадів

Погода без опадів очікується в Україні 8-9 січня, повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю, 8 січня, на дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у східних, північно-східних областях 15-20°, вдень 3-8° морозу; у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві 8 січня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 8 січня найвища температура вдень була + 7,1°з в 1998 р., найнижча вночі -26,6 ° з в 1935 р.

У понеділок, 9 січня, в Україні очікується південно-східний вітер, 7-12 м/с; по всій Україні, крім сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на сході та північному сході вночі 13-18°, вдень 5-10° морозу, на решті території вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу; на Закарпатті та Прикарпатті вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві 9 січня без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 5-7° морозу.