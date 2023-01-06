Поліція готова гарантувати безпеку під час різдвяного богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі - голова столичного главку

Правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі у день Різдва 7 січня, зокрема на території Києво-Печерської лаври, повідомив голова Головного управління Національної поліції у Києві Іван Вигівський.

"Поліція Києва готується до гарантування публічної безпеки та порядку під час богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Ну і, відповідно, певна кількість поліцейських нестиме службу саме біля Києво-Печерської лаври по периметру та безпосередньо на території Верхньої лаври", - розповів Вигівський в ефірі телемарафону у четвер.

Він зазначив, що поліція не має жодної інформації про можливі провокації під час богослужіння, проте завданням правоохоронців є недопущення будь-яких порушень публічного порядку, і поліція готова до цього.

"Реакція поліції завжди одна й та сама: це фіксація, документування, ну і, звісно, тут потрібна серйозна профілактика. Ми до цього готові", - наголосив голова поліції Києва.

Вигівський також уточнив, що найбільше патрулів буде зосереджено в районах церков і, зокрема, у центрі столиці.

Як повідомлялося, Національний заповідник Києво-Печерська лавра дозволив Православній церкві України (ПЦУ) провести богослужіння з нагоди Різдва Христового (7 січня) в Успенському соборі.