Рада до старту переговорів щодо членства в ЄС вже працює над законопроєктами, необхідними для вступу до Євросоюзу - Стефанчук

Парламент до старту переговорів про повноправне членство України в Європейському Союзі вже працює над законопроєктами, ухвалення яких необхідне для вступу до ЄС, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Після того, як Європейський Союз дасть оцінку (виконання Україною рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до ЄС - ІФ-У), перед нами відкриються 35 розділів, за якими нам скажуть, у якій частині який закон привести у відповідність... Із цих 35 розділів 33 стосуються безпосередньо законодавства... Ми йдемо з випередженням... Є речі, які ми знаємо, що там точно будуть, ми їх намагаємося ухвалити", - сказав Стефанчук в інтерв'ю в ефірі єдиного телемарафону у п'ятницю.

Він нагадав, що український парламент вже ухвалив закон "Про авторське право і суміжні права". За його словами, наразі триває робота над законопроєктами щодо захисту персональних даних, про екологію.