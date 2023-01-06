Події

09:53 06.01.2023

Переважна більшість українців переконана, що влада не піде на компроміси з РФ - КМІС

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Переважна більшість українців переконана, що влада не піде на компроміси з РФ - КМІС

З вересня по грудень 2022 року серед українців стало трохи більше тих, хто вважає, що влада готова піти на неприйнятні компроміси з РФ (з 5% до 7%), але при цьому все одно абсолютна більшість (84%) українців зберігають переконаність, що влада не збирається і не піде на такі компроміси (у вересні було 87%).

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеної Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 4-27 грудня 2022 року, і їх порівняння з проведеним аналогічним дослідженням у вересні того самого року.

Також лише 15% українців вірять, що Захід втомлюється від України й хоче, щоб Україна проводила переговори з РФ. Стільки само було й у вересні минулого року. Водночас із 73% до 76% стало більше тих, хто вважає, що Захід продовжує надавати підтримку Україні та очікує завершення війни на прийнятних для України умовах.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2005 респондентів з усіх регіонів України, крім Криму. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для близьких до 50% показників і 1,1% - для близьких до 5% показників, проте в умовах війни додається систематичне відхилення. При цьому результати все одно зберігають високу репрезентативність і дають змогу досить надійно аналізувати громадські настрої населення.

Теги: #опитування #кміс #компроміси

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