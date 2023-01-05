Події

20:12 05.01.2023

Бербок: Якби Путін хотів миру, він відправив би своїх солдатів додому, і війна закінчилася б

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Бербок: Якби Путін хотів миру, він відправив би своїх солдатів додому, і війна закінчилася б

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що президент РФ Володимир Путін хоче продовжити війну після невеликої перерви, й так зване припинення вогню не дасть ні свободи, ні безпеки людям.
"Якби Путін хотів миру, він відправив би своїх солдатів додому, і війна закінчилася б. Але, мабуть, він хоче продовжити війну після невеликої перерви", - написала вона у твіттері.
Бербок заявила, що так зване припинення вогню "не дасть ні свободи, ні безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією".
"Саме тому ми й надалі підтримуватимемо українців - щоб вони знову могли жити у мирі та самовизначенні", - наголосила вона.

Теги: #україна #підтримка #німеччина #перемиря

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