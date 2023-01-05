Польща може надати Україні обладнання для створення незалежної автоматизованої системи радіаційного моніторингу

Національна агенція з ядерної енергії Польщі (РАА) готова надати обладнання для створення в Україні незалежної автоматизованої системи радіаційного моніторингу.

Як повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), таку заяву зробив в.о. президента РАА Анджей Гловацький на онлайн-зустрічі з в. о. глави Держатомрегулювання – головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України Олегом Кориковим у четвер.

"В.о. президента РАА Анджей Гловацький запевнив у зацікавленості та готовності надати обладнання для створення такої системи в Україні", - зазначили у ДІЯРУ.

Як поінформували у Держінспекції, така система успішно функціонує в Республіці Польща, надаючи реґулювальному органу необхідні дані радіаційного стану на території країни.