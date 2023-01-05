На Львівщині СБУ затримала російського агента, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства України

Служба безпеки України затримала у Львівській області російського агента - інженера одного з держпідприємств сходу України, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства.

У повідомленні в четвер українська спецслужба інформує, що на початку повномасштабного вторгнення чоловіка завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Крім цього, він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, прикриваючись "відрядженням", агент їздив до Києва та Запоріжжя для встановлення технічного стану та рівня можливих пошкоджень об'єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари. Згодом зловмисник готував відповідний звіт для ФСБ.

"Наступна його "поїздка" була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури. Отриману інформацію мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості. Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону", - зазначається у повідомленні.

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили російського агента, поетапно задокументували його злочинні дії та затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у державній зраді та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Згідно з повідомленням спецслужби, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права внесення застави.