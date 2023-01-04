Події

19:25 04.01.2023

На Харківщині загинув начальник групи піротехнічних робіт загону спецпризначення ГУ ДСНС Тернопільської області

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На Харківщині загинув начальник групи піротехнічних робіт загону спецпризначення ГУ ДСНС Тернопільської області

У середу, 4 січня, під час розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області внаслідок детонації боєприпасу загинув підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області Сергій Гоцуляк.

"Його життя обірвалося у віці 42 років", - повідомляє пресслужба ДСНС у телеграм-каналі.

ДСНС висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Теги: #дснс #втрати #піротехніки

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