На Харківщині загинув начальник групи піротехнічних робіт загону спецпризначення ГУ ДСНС Тернопільської області

У середу, 4 січня, під час розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області внаслідок детонації боєприпасу загинув підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області Сергій Гоцуляк.

"Його життя обірвалося у віці 42 років", - повідомляє пресслужба ДСНС у телеграм-каналі.

ДСНС висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.