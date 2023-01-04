Події

10:07 04.01.2023

На Харківщині за добу двоє людей госпіталізовано з пораненнями внаслідок ворожих обстрілів

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На Харківщині за добу двоє людей госпіталізовано з пораненнями внаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області, є постраждалі серед місцевого населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали два чоловіки 42 та 72 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено будинки у Вовчанську, а у Дворічній - пожежні автомобілі.

Теги: #харківська_область #обстріл

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