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16:58 02.01.2023

Повітряні сили ЗСУ знищили 1893 повітряні цілі з початку бойових дій - Залужний

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Повітряні сили ЗСУ знищили 1893 повітряні цілі з початку бойових дій - Залужний

Повітряні сили Збройних сил України знищили 1893 повітряні цілі з початку бойових дій, також частина цілей була збита силами та засобами інших видів ЗСУ та інших складових Сил оборони, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"У 2022 році знищено понад 100 тис. осіб особового складу, 3 тис. танків, 6 тис. бойових броньованих машин, 2 тис. артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків, 270 гелікоптерів противника", - також повідомив він у телеграм-каналі.

 

Теги: #війна #залужний #пс_зсу

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