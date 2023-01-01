В Україні найближчими днями очікується помірно прохолодна погода

Найближчими днями в Україні очікується суха, помірно прохолодна погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 2 січня, в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, в Закарпатті, на півдні Одещини та в Криму до 15°.

У Києві в понеділок хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 2 січня найвища температура вдень (6,9°) була в 2007 році, найнижча вночі (-21,8°) в 1943 році.

У вівторок, 3 січня, в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 6-11° тепла, в Криму місцями 13-15°.

У Києві у вівторок хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5° тепла, вдень 7-9°.