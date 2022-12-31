Жертвами російської агресії в п'ятницю стали 6 мирних українців, 7 поранені - заступник голови ОП

Шестеро мирних жителів України загинули і сім дістали поранень внаслідок російської агресії в п'ятницю, 30 грудня, повідомив в телеграм-каналі заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, в Донецькій області троє людей загинуло і троє дістали поранень, в Запорізькій області один поранений, в Харківській області двоє загиблих (зокрема, один унаслідок підриву на міні) і один поранений, в Херсонській області двоє поранених, в Чернігівській – один загиблий.

Тимошенко уточнив, що інформація представлена за даними обласних військових адміністрацій станом на 9:00 суботи.