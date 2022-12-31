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10:58 31.12.2022

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 6 кораблів окупантів - ВМС ЗСУ

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У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 6 кораблів окупантів - ВМС ЗСУ

До 5 ворожих кораблів перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває 1 корабель російських окупантів, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України.

У Середземному морі стоїть 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 72 ракети.

За даними українських ВМС, за минулу добу в інтересах РФ прохід по окупованій Керч-Єнікальській протоці здійснили у бік Азовського моря 11 суден, з них 1 випливало з протоки Босфор, а у бік Чорного моря – 23 судна, з них 7 суден продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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